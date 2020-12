‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini intervistato da ‘Chi’ con la fidanzata Cristina Tomasini: dal rapporto con Tommaso Zorzi alla vicinanza con Dayane Mello. E sui futuri progetti della coppia… (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’avventura di Francesco Oppini al Gf Vip 5 si è conclusa a causa del suo abbandono, ma oggi il commentatore sportivo è più felice che mai. Tantissimi fan lo hanno supportato in questa avventura che lo ha portato a conoscere il suo amico, Tommaso Zorzi, ma oggi è finalmente tornato dalla sua fidanzata, Cristina Tomasini. intervistato dal settimanale Chi, Oppini ha ribadito la sua volontà di diventare padre insieme a Cristina, volontà maturata proprio nella Casa: Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, é un ruolo che nessuno ti insegna, e Cristina é la persona giusta per crescere un figlio, per le sue doti e i suoi valori. Mi vedo padre perché mi accorgo che i figli dei miei amici ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’avventura dial Gf Vip 5 si è conclusa a causa del suo abbandono, ma oggi il commentatore sportivo è più felice che mai. Tantissimi fan lo hanno supportato in questa avventura che lo ha portato a conoscere il suo amico,, ma oggi è finalmente tornato dsuadal settimanale Chi,ha ribadito la sua volontà di diventare padre insieme a, volontà maturata proprio nella Casa: Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, é un ruolo che nessuno ti insegna, eé la persona giusta per crescere un figlio, per le sue doti e i suoi valori. Mi vedo padre perché mi accorgo che i figli dei miei amici ...

blogtivvu : La mamma di Tommaso Zorzi svela cosa ha fatto il figlio prima di entrare al #GFVip - Tanino58694890 : @AuroraDevonaa Mi mancano questi occhiali dentro la casa.... Tutto il resto solo imitazione... L'originalita'unica… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Frasi choc vs la Ruta (e non solo) Bufera Nardi: rischio squalifica - infoitcultura : GF Vip: Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero - infoitcultura : GF Vip, nuovo amore nella casa? Ha perso la testa per lui -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie