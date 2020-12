Genova, incendio in stiva di un traghetto: nessun ferito, nave rientrata in porto. VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) incendio la scorsa notte a bordo del traghetto Athara della Tirrenia partito da Genova e diretto a porto Torres. La nave era al largo della Corsica quando sono divampate le fiamme, probabilmente in un camion frigo nella stiva. Il traghetto è tornato indietro mentre il personale di bordo ha iniziato a spegnere le fiamme. Al rientro in porto i vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020)la scorsa notte a bordo delAthara della Tirrenia partito dae diretto aTorres. Laera al largo della Corsica quando sono divampate le fiamme, probabilmente in un camion frigo nella. Ilè tornato indietro mentre il personale di bordo ha iniziato a spegnere le fiamme. Al rientro ini vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti.

