Covid, 18.236 i nuovi positivi In Italia 683 vittime in 24 ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 ial tampone per il coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute.

Adnkronos : ++Covid Italia, 18.236 contagi e 683 morti: il bollettino++ - Agenzia_Ansa : Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero de… - infoitinterno : Covid: 18.236 positivi. 683 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : ??La conferenza stampa del commissario Arcuri #ANSA - Mauri_SMM_SEO : Agg.16-17/12/2020 foto screensh miei by Prot.CiVILE Italiana . 1.906.377 casi tot+18.236 aumen.ieri+17.572=+664 635… -