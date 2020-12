Coronavirus: in provincia Milano 817 contagi, segue Como (311) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia registrano sempre il primato di Milano, con 817 nuovi contagi rilevati dai tamponi. Di questi, 355 sono a Milano città. Seguono Como (311) e Brescia (306). A Varese ci sono 283 nuovi casi, a Bergamo 210, a Monza 198. Numeri alti anche a Mantova (172) e a Pavia (156). Sono 52 i positivi a Cremona, 70 a Lecco, 52 a Lodi, 15 a Sondrio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 perin Lombardia registrano sempre il primato di, con 817 nuovirilevati dai tamponi. Di questi, 355 sono acittà. Seguono(311) e Brescia (306). A Varese ci sono 283 nuovi casi, a Bergamo 210, a Monza 198. Numeri alti anche a Mantova (172) e a Pavia (156). Sono 52 i positivi a Cremona, 70 a Lecco, 52 a Lodi, 15 a Sondrio.

siracusaoggi : (Coronavirus, il bollettino: 872 nuovi positivi in Sicilia, +49 in provincia di Siracusa) - - PicenoTime : Regione Marche, registrati altri 13 deceduti. Una vittima nella provincia di Ascoli Piceno - Brundisiumnet : Coronavirus: 1.073 casi positivi in Puglia, 59 in provincia di Brindisi - - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: Coronavirus, ancora una giornata di lutti: sette morti in provincia di Pisa - MazaraNews : Coronavirus, il bollettino del 17 dicembre: in provincia di Trapani 2082 positivi -