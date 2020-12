Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «Superato il picco dei decessi. Ma non diminuiscono le terapie intensive» (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia sono +18.236 i contagi da Coronavirus in tutta Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I dati arrivano a fronte di +185.320 tamponi analizzati oggi, 17 dicembre. Ieri erano +199.489 mentre il giorno prima +162.880. Il totale di tamponi effettuati finora è salito a quota 24.868.550. Intanto, nelle ultime 24 ore, sono decedute 683 persone: il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si attesta così a 67.220 unità. Il numero di guariti e dimessi è di 1.203.814 persone: solo nell’ultima giornata +27.913. «Dopo le feste dovremo cercare di evitare il peggio», spiega il matematico Giovanni Sebastiani. Professore, Il Sole 24 Ore spiega oggi che probabilmente, per la prima fase delle vaccinazioni – ma anche in quelle successive -, le dosi potrebbero non bastare. «Per contenere il ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia sono +18.236 i contagi dain tutta Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I dati arrivano a fronte di +185.320 tamponi analizzati oggi, 17 dicembre. Ieri erano +199.489 mentre il giorno prima +162.880. Il totale di tamponi effettuati finora è salito a quota 24.868.550. Intanto, nelle ultime 24 ore, sono decedute 683 persone: il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si attesta così a 67.220 unità. Il numero di guariti e dimessi è di 1.203.814 persone: solo nell’ultima giornata +27.913. «Dopo le feste dovremo cercare di evitare il peggio», spiega il matematico Giovanni. Professore, Il Sole 24 Ore spiega oggi che probabilmente, per la prima fase delle vaccinazioni – ma anche in quelle successive -, le dosi potrebbero non bastare. «Per contenere il ...

