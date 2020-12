Benevento-Genoa: probabili formazioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benevento-Genoa è in programma per domenica 20 dicembre, in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00, direttamente dallo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento. Benevento-Genoa: Lapadula ancora titolare? Il Benevento di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Lazio. I campani occupano il quindicesimo posto in classifica a quota 12 punti. La vittoria manca da 4 partite di campionato. I punti raccolti nelle ultime quattro partite sono 3, di cui due di questi arrivati contro Juventus e appunto Lazio. Gianluca Lapadula dovrebbe partire ancora titolare. Il gol manca da 7 partite ma Inzaghi continua a puntare sulla punta ex Lecce. Alle sue spalle, agiranno Caprari e Roberto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020)è in programma per domenica 20 dicembre, in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00, direttamente dallo stadio “Ciro Vigorito” di: Lapadula ancora titolare? Ildi Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Lazio. I campani occupano il quindicesimo posto in classifica a quota 12 punti. La vittoria manca da 4 partite di campionato. I punti raccolti nelle ultime quattro partite sono 3, di cui due di questi arrivati contro Juventus e appunto Lazio. Gianluca Lapadula dovrebbe partire ancora titolare. Il gol manca da 7 partite ma Inzaghi continua a puntare sulla punta ex Lecce. Alle sue spalle, agiranno Caprari e Roberto ...

emanuel8__ : RT @GaeWeAreAcMilan: La Lazio ha perso punti vs Benevento, Verona, Udinese... L’Inter vs Parma e in Champions vs squadre ridicole. La Juv… - MoliPietro : Benevento-Genoa: probabili formazioni - Crazyman693 : RT @GaeWeAreAcMilan: La Lazio ha perso punti vs Benevento, Verona, Udinese... L’Inter vs Parma e in Champions vs squadre ridicole. La Juv… - francescospaned : RT @GaeWeAreAcMilan: La Lazio ha perso punti vs Benevento, Verona, Udinese... L’Inter vs Parma e in Champions vs squadre ridicole. La Juv… - scorelawn : SERIE A 2020/12/16 Fiorentina 1 - 1 Sassuolo Genoa 2 - 2 Milan Hellas Verona 1 - 2 Sampdoria Internazionale 1 - 0… -