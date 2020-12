Xbox utilizza la tecnologia blockchain per royalty e pagamenti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La rete di servizi professionali Ernst & Young (EY) e Microsoft hanno annunciato un’espansione della piattaforma Xbox Enterprise blockchain che utilizzerà la blockchain per le royalty e i pagamenti. Sebbene il progetto sia stato inizialmente annunciato nel 2018, la società sta implementando l’infrastruttura solo di recente. Ora Microsoft ha stretto una partnership con EY poiché la società gestirà l’intero processo, inclusi la creazione del contratto, la riconciliazione e i pagamenti. Oltre agli editori e agli sviluppatori di giochi, altre parti come scrittori, musicisti e altri creatori di contenuti beneficeranno dei flussi di entrate pertinenti. Maggiore visibilità sulla gestione delle royalty L’espansione, che è stata inizialmente progettata per i ... Leggi su invezz (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La rete di servizi professionali Ernst & Young (EY) e Microsoft hanno annunciato un’espansione della piattaformaEnterpriseche utilizzerà laper lee i. Sebbene il progetto sia stato inizialmente annunciato nel 2018, la società sta implementando l’infrastruttura solo di recente. Ora Microsoft ha stretto una partnership con EY poiché la società gestirà l’intero processo, inclusi la creazione del contratto, la riconciliazione e i. Oltre agli editori e agli sviluppatori di giochi, altre parti come scrittori, musicisti e altri creatori di contenuti beneficeranno dei flussi di entrate pertinenti. Maggiore visibilità sulla gestione delleL’espansione, che è stata inizialmente progettata per i ...

tech_gamingit : Youtuber utilizza il system link simultaneamente su Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X per giocare al multipl… - oOShinobi777Oo : Youtuber utilizza il system link simultaneamente su Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X per giocare al multipl… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox utilizza Il 2020 di Xbox Game Pass: qual è stato il valore complessivo dei giochi offerti sul servizio? Uagna.it Xbox e Space Jam: un contest dedicato ai videogiocatori

La divisione Xbox ha infatti annunciato ... I workshop saranno dedicati agli studenti programmatori, che potranno costruire un prototipo di un videogioco utilizzando la codifica basata su blocchi ...

Xbox Series X usata per giocare a Destiny 2 proiettato su una montagna! Nuovo record per Xbox

Il 2020 ha visto l'arrivo delle nuove console di Xbox, Series X/S, le quali hanno avuto un incredibile lancio nella storia dell'azienda. La società recentemente ha inoltre elencato quali saranno i tit ...

La divisione Xbox ha infatti annunciato ... I workshop saranno dedicati agli studenti programmatori, che potranno costruire un prototipo di un videogioco utilizzando la codifica basata su blocchi ...Il 2020 ha visto l'arrivo delle nuove console di Xbox, Series X/S, le quali hanno avuto un incredibile lancio nella storia dell'azienda. La società recentemente ha inoltre elencato quali saranno i tit ...