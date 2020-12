Wish | quotazioni in picchiata al debutto a Wall Street

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le azioni di ContextLogic Inc, che opera sul mercato come, perdono oltre il 10% al Nasdaq nel giorno del ??lorosul listino, dopo che la società di e-commerce ha raccolto 1,1 miliardi di dollari. Le azioni sono scambiate poco sopra i 21 dollari, rispetto all’offerta iniziale di 24. Ilconferisce comunque aun valore di mercato di oltre 13 miliardi di dollari, avendo piazzato 46 milioni di azioni nella fascia più alta del suo target, tra 22 e 24 dollari per azione. Fondata nel 2010 da Peter Szulczewski e Danny Zhang, con esperienze rispettivamente a Google e Yahoo,è oggi una delle maggiori aziende di e-commerce al mondo con 100 milioni di utenti attivi mensilmente e 2 milioni di prodotti venduti al giorno sulla sua piattaforma, secondo quanto reso noto dalla ...

