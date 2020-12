Traffico Roma del 16-12-2020 ore 09:30 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani Traffico intenso con rallentamenti al Traffico sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi esterna tra Prenestina e svincolo A24 rallentamenti che ritroviamo sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei due punti sulla Salaria code per lavori e Traffico tra l’aeroporto dell’Urbe e tangenziale est tratto dove è presente un restringimento della carreggiata si rallenta poi sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra Salaria e via dei Campi Sportivi sulle percorso urbano dell’a24 per Teramo rallentamenti e code verso la tangenziale est e quindi direzione Roma Centro dal raccordo anulare in città possibili disagi al Traffico per incidenti su via Trionfale altezza e poi sul Largo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con rallentamenti alsul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi esterna tra Prenestina e svincolo A24 rallentamenti che ritroviamo sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei due punti sulla Salaria code per lavori etra l’aeroporto dell’Urbe e tangenziale est tratto dove è presente un restringimento della carreggiata si rallenta poi sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra Salaria e via dei Campi Sportivi sulle percorso urbano dell’a24 per Teramo rallentamenti e code verso la tangenziale est e quindi direzioneCentro dal raccordo anulare in città possibili disagi alper incidenti su via Trionfale altezza e poi sul Largo ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma del Traffico Roma del 16-12-2020 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Via ai lavori per la metro a Cagliari: dopo viale Marconi, cantiere sotto Natale anche in via Roma

Gli interventi, in programma dal 15 dicembre al 31 marzo, potranno essere effettuati anche di notte. Ghirra: “Visto il caos di viale Marconi, hanno preferito nascondere il fatto che sotto Natale stann ...

Roma, lavori in corso in via Borghesiana: al via la riqualificazione stradale da 1 milione di euro

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilina, nel quadrante est di Roma. Il costo dell’intervento è di circa 1 m ...

