Torino | padre assolda un uomo per spezzare le mani al figlio omosessuale | condannato a due anni di reclusione

«Prima della fine del 2016 eravamo una famiglia normale». Le parole sono quelle di un chirurgo di Torino che a La Stampa ha raccontato l'inferno che ha vissuto negli ultimi anni, finito con le minacce di un uomo mandato da suo padre per distruggerlo fisicamente e professionalmente. Tutto inizia quando, quattro anni fa, dopo tanto tempo, riesce a rivelare ai suoi genitori la sua omosessualità. Dice di aver trovato il coraggio per l'affetto verso la madre, malata. Il padre, sul principio, non ha particolari reazioni, anzi il chirurgo e il suo compagno vanno spesso a pranzo e a cena. Poi qualcosa cambia. Il padre non riesce ad accettare la sessualità e l'autonomia del figlio e lo fa pedinare. Non solo. Si scaglia contro la moglie, che dopo 42 ...

