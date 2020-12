Tante voci… Nel gran mar dell’essere, Telese commemora Dante (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Tra meno di un mese entreremo nell’anno in cui ricorrono i Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta nel settembre del 1321. L’ Italia tutta si sta preparando a commemorare il padre della nostra lingua, con l’esaltarne non solo la sua grandezza letteraria e poetica ma anche il contributo che ha dato alla nostra identità nazionale, al far nascere in noi l’amore per la nostra nazione e farci sentire uniti, sotto il segno dell’italianità. Anche Telese Terme non sarà da meno e nel suo piccolo ne celebrerà la grandezza. Dante uscirà dalle aule, i suoi versi saranno letti da Tante voci ed entreranno nelle case di tutti, senza far alcun rumore ma allietando le serate opache che la criticità attuale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – Tra meno di un mese entreremo nell’anno in cui ricorrono i Settecento anni dalla morte diAlighieri, avvenuta nel settembre del 1321. L’ Italia tutta si sta preparando are il padre della nostra lingua, con l’esaltarne non solo la suadezza letteraria e poetica ma anche il contributo che ha dato alla nostra identità nazionale, al far nascere in noi l’amore per la nostra nazione e farci sentire uniti, sotto il segno dell’italianità. AncheTerme non sarà da meno e nel suo piccolo ne celebrerà ladezza.uscirà dalle aule, i suoi versi saranno letti davoci ed entreranno nelle case di tutti, senza far alcun rumore ma allietando le serate opache che la criticità attuale ...

ah_mara_ : Un capolavoro! Incantata dalle luci e dalle loro voci! Abbiamo visto così tante performances dei Super Junior ma og… - lunarossa31 : Vaccini per i palestinesi%2C tante voci poche certezze %7C il manifesto - KenSharo : New post (Vaccini per i palestinesi, tante voci poche certezze | il manifesto) has been published on NUOVA RESISTEN… - AlleyOop24 : Riceviamo tante lettere sulla violenza sulle donne e diamo spazio a queste voci. #nonseisola - boscocreep : @Michelaarancino Non ti ho detto di tacere. Ti ho detto che hai detto una cosa che dice chi vuole zittire le voci d… -