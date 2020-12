Rosalinda e Dayane beccate appartate nel magazzino: la strana reazione delle due (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò continua a essere molto equivoco. Dopo aver litigato perché l’attrice si è sentita messa da parte da Dayane, quest’ultima le ha detto ancora una volta che è debole e si fa influenzare dagli altri. Ma poi è tornato il sereno… e non solo! Sì, perché qualche ora fa c’è stato un episodio alquanto strano che ha visto coinvolte le due ragazze. Nel video incriminato si vedono Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando che entrano nel magazzino, scoprendo che lì ci sono Rosalinda e Dayane, sole e molto vicine. Molti telespettatori della diretta del GF Vip 5 su Mediaset extra hanno notato come Rosalinda si sia chiusa immediatamente l’accappatoio, mentre Dayane ha preso in mano la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 il rapporto traMello eCannavò continua a essere molto equivoco. Dopo aver litigato perché l’attrice si è sentita messa da parte da, quest’ultima le ha detto ancora una volta che è debole e si fa influenzare dagli altri. Ma poi è tornato il sereno… e non solo! Sì, perché qualche ora fa c’è stato un episodio alquanto strano che ha visto coinvolte le due ragazze. Nel video incriminato si vedono Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando che entrano nel, scoprendo che lì ci sono, sole e molto vicine. Molti telespettatori della diretta del GF Vip 5 su Mediaset extra hanno notato comesi sia chiusa immediatamente l’accappatoio, mentreha preso in mano la ...

