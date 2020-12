Roma, De Rossi: 'Nessuno come Totti, è il migliore con cui ho giocato' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma - Daniele De Rossi torna a parlare del suo passato alla Roma e del suo legame con Francesco Totti. Intervistato dai canali ufficiali della FIFA in merito all'assegnazione degli Awards 2020, l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)- Daniele Detorna a parlare del suo passato allae del suo legame con Francesco. Intervistato dai canali ufficiali della FIFA in merito all'assegnazione degli Awards 2020, l'ex ...

juventusfc : Le convocate per #JuveRoma, qui ? - rep_roma : Roma, il tiro di Noah De Rossi incanta Instagram. E la curva sogna un altro Capitan Futuro [aggiornamento delle 15:… - sportli26181512 : #Roma, De Rossi: 'Nessuno come Totti, è il migliore con cui ho giocato': L'ex capitano giallorosso: 'Non ho mai vis… - siamo_la_Roma : ?? Parla #DeRossi ?? L'ex capitano giallorosso non ha dubbi sul compagno più forte avuto in carriera ?? 'Non ho mai… - forzaroma : #DeRossi: “#Totti il migliore con cui ho giocato, nessuno come lui” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rossi Roma, Rossi (Ugl): "Fallimento Raggi certificato da pauroso declino in classifica Sole240re " | NewTuscia De Rossi: “Totti il migliore con cui abbia giocato. La gara più bella? La finale del Mondiale 2006”

DE ROSSI ROMA INTERVISTA – Daniele De Rossi è intervenuto ai canali ufficiali della Fifa in occasione dell’assegnazione degli Awards 2020. L’ex capitano della Roma ha dato il suo punto di vista sulle ...

Paolo Rossi: «Cinque anni dopo il calcio-scommesse, Cruciani ammise che mi avevano tirato in mezzo»

Paolo Rossi era innocente. Pagò con due anni di squalifica le accuse ... Lo sostiene Fabrizio Corti, impiegato del Comune di Roma, assessorato alla Nettezza urbana. Chi è Corti? Il portaborse, l’uomo ...

DE ROSSI ROMA INTERVISTA – Daniele De Rossi è intervenuto ai canali ufficiali della Fifa in occasione dell’assegnazione degli Awards 2020. L’ex capitano della Roma ha dato il suo punto di vista sulle ...Paolo Rossi era innocente. Pagò con due anni di squalifica le accuse ... Lo sostiene Fabrizio Corti, impiegato del Comune di Roma, assessorato alla Nettezza urbana. Chi è Corti? Il portaborse, l’uomo ...