"Quel dpcm è incostituzionale, così portiamo Conte in procura" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mariagiulia Porrello Stefano Angei, giovane varesino laurendo in giurisprudenza, ha scritto con alcuni amici un esposto contro il premier Giuseppe Conte che depositerà oggi in procura a Varese: negli ultimi provvedimenti sarebbero ravvisabili, a suo dire, profili di incostituzionalità e illiceità Un esposto in procura contro il premier Giuseppe Conte. L’iniziativa parte da Varese, dove Stefano Angei, laureando in giurisprudenza all’Università degli studi dell’Insubria, depositerà oggi un esposto in procura: nel mirino ci sono due recenti provvedimenti, il decreto legge del 2 dicembre e il dpcm del 4 dicembre, che sarebbero caratterizzati, a suo dire, da profili di incostituzionalità e non solo. Un altro esposto sarà depositato anche presso la procura di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mariagiulia Porrello Stefano Angei, giovane varesino laurendo in giurisprudenza, ha scritto con alcuni amici un esposto contro il premier Giuseppeche depositerà oggi ina Varese: negli ultimi provvedimenti sarebbero ravvisabili, a suo dire, profili di incostituzionalità e illiceità Un esposto incontro il premier Giuseppe. L’iniziativa parte da Varese, dove Stefano Angei, laureando in giurisprudenza all’Università degli studi dell’Insubria, depositerà oggi un esposto in: nel mirino ci sono due recenti provvedimenti, il decreto legge del 2 dicembre e ildel 4 dicembre, che sarebbero caratterizzati, a suo dire, da profili di incostituzionalità e non solo. Un altro esposto sarà depositato anche presso ladi ...

MauroDeMarco : Arriva quel momento di dicembre in cui si deve organizzare il meglio dell’anno, alcuni si devono occuparsi degli ev… - Debbie28366749 : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT @MeritaSocial 2/2 di acquistare quel poco e quei pochi che possono farlo; poi volet… - gianppaolo : il virus ormai è dappertutto anche nell'acqua potabile,quel che fanno è combatterlo con armi di difesa spuntate,se… - MSettepani : RT @vitalbaa: Cara @myrtamerlino, è vero: non esiste norma che vieti l'affollamento (assembramento è altro). Ma esiste il potere dei sindac… - ParoliereP : @DavideRoss4 @LucioMM1 @SnobDi ah no ? e tu cosa hai compreso ? sei solo uno spocchioso. Il prossimo ducetto che vu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel dpcm "Quel dpcm è incostituzionale, così portiamo Conte in procura" il Giornale Nuove restrizioni per le feste: via al vertice con il premier Conte. Il governo pensa a un nuovo Dpcm

È iniziata la riunione in videoconferenza del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza sulle nuove misure restrittive... Scopri di più ...

Cna: troppi vincoli, quel bando non riesce ad aiutare le imprese

aulla Complicato, pieno vincoli e paletti che rischiano di escludere dal sostegno gran parte delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto di Albiano Magra che collega l’abitato di Santo Stefano M ...

È iniziata la riunione in videoconferenza del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza sulle nuove misure restrittive... Scopri di più ...aulla Complicato, pieno vincoli e paletti che rischiano di escludere dal sostegno gran parte delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto di Albiano Magra che collega l’abitato di Santo Stefano M ...