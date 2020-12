Papa Francesco nella docuserie Netflix tratta da La Saggezza del Tempo, il libro del Pontefice (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci sarà anche Papa Francesco nella docuserie Netflix ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del Tempo), il pluripremiato libro scritto dal Pontefice. Il testo a cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia da Marsilio), sarà adattato in un format originale per la piattaforma: l’annuncio ufficiale del progetto ha confermato anche la presenza di Papa Francesco nella docuserie Netflix, realizzata dalla produttrice e sceneggiatrice Simona Ercolani, e prodotta da Stand By Me. Questo racconto corale sulla terza età, narrato dal punto di vista inedito ed originale delle giovani generazioni, sarà arricchito da un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci sarà ancheispirata a Sharing the Wisdom of Time (Ladel), il pluripremiatoscritto dal. Il testo a cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia da Marsilio), sarà adattato in un format originale per la piattaforma: l’annuncio ufficiale del progetto ha confermato anche la presenza di, realizzata dalla produttrice e sceneggiatrice Simona Ercolani, e prodotta da Stand By Me. Questo racconto corale sulla terza età, narrato dal punto di vista inedito ed originale delle giovani generazioni, sarà arricchito da un ...

vaticannews_it : #16dicembre all’ #udienzagenerale #PapaFrancesco esorta a pregare anche per chi ha sbagliato o per chi non prega: “… - antoniospadaro : Netflix annuncia la nuova docu-serie originale ispirata a “La Saggezza del tempo”, il pluripremiato libro scritto d… - NetflixIT : È in arrivo su Netflix una docuserie originale ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pl… - imusumarra : RT @acistampa: Papa Francesco chiede un nuovo tipo di educazione che permetta di superare l'attuale globalizzazione dell'indifferenza e del… - BeateHattinger : Il Papa: chi non ama il fratello, non prega seriamente - Vatican News -