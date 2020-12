Napoli, per ora niente miracolo di San Gennaro: il sangue non si scioglie – Il video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) niente miracolo di San Gennaro, almeno per ora. Non è servita infatti nemmeno la seconda messa a far sciogliere il sangue del Patrono di Napoli, ma al Duomo proseguono le preghiere di un ristretto gruppo di fedeli, ancora speranzosi e muniti di mascherina. Alle 12 la reliquia è stata riportata nella Cappella del Tesoro e sarà nuovamente ripresa alle 16.30. Alle 18.30 verrà celebrata l’ultima messa alla presenza dell’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Stamattina, invece, è toccato all’abate della Cappella di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio, prendere atto che il sangue del Santo «era assolutamente solido e rimane assolutamente solido». Il 16 dicembre di ogni anno si celebra il terzo appuntamento con il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di San, almeno per ora. Non è servita infatti nemmeno la seconda messa a farre ildel Patrono di, ma al Duomo proseguono le preghiere di un ristretto gruppo di fedeli, ancora speranzosi e muniti di mascherina. Alle 12 la reliquia è stata riportata nella Cappella del Tesoro e sarà nuovamente ripresa alle 16.30. Alle 18.30 verrà celebrata l’ultima messa alla presenza dell’arcivescovo di, il cardinale Crescenzio Sepe. Stamattina, invece, è toccato all’abate della Cappella di San, monsignor Vincenzo De Gregorio, prendere atto che ildel Santo «era assolutamente solido e rimane assolutamente solido». Il 16 dicembre di ogni anno si celebra il terzo appuntamento con il ...

