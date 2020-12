Lorella Cuccarini, retroscena sul marito: un dettaglio nascosto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorella Cuccarini ha svelato un retroscena inaspettato sul marito: un dettaglio nascosto esce allo scoperto. Ve lo immaginavate? La relazione tra Lorella Cuccarini e suo marito, sembra proseguire inesorabilmente da parecchio tempo. La nota ballerina, ad oggi insegnante ad Amici, è sposata con Silvio Testi dal lontano 1991. Una storia d’amore che va avanti da Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha svelato uninaspettato sul: unesce allo scoperto. Ve lo immaginavate? La relazione trae suo, sembra proseguire inesorabilmente da parecchio tempo. La nota ballerina, ad oggi insegnante ad Amici, è sposata con Silvio Testi dal lontano 1991. Una storia d’amore che va avanti da

enrico_enrico83 : RT @reese_86: Comunque le conduzioni in coppia nei programmi tv anche no, a meno che non si parli di coppie artisticamente perfette come lo… - pairsonnalitesF : Amici 20, Cuccarini omofoba e sovranista? Parla Maria De Filippi: Lorella Cuccarini, di recente, ha fatto discutere… - reese_86 : Comunque le conduzioni in coppia nei programmi tv anche no, a meno che non si parli di coppie artisticamente perfet… - bubinoblog : LORELLA CUCCARINI: LA VITA IN DIRETTA MI HA RESO PIÙ FORTE. MARIA E PIPPO HANNO REALIZZATO I MIEI SOGNI - gossipblogit : Lorella Cuccarini ad Amici 20: “Io, Alessandra Celentano e Veronica Peparini siamo tre donne diverse” -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini, altro attacco ad Alberto Matano (senza neppure nominarlo): "Una prova per cui ringrazio il cielo" Liberoquotidiano.it Gossipblog Gossip Talent Lorella Cuccarini ad Amici 20: “Io, Alessandra Celentano e Veronica Peparini siamo tre donne diverse”

Lorella Cuccarini, insegnante di danza di Amici 20, rivela il legame umano e professionale con Veronica Peparini e Alessandra Celentano ...

Cuccarini: le dichiarazioni su Matano e la telefonata inattesa di Maria

La nuova professoressa di Ballo della scuola di Amici ha raccontato il suo nuovo impegno, la collaborazione nata con la De Filippi dopo il periodo che l'aveva vista al centro delle polemiche dopo la f ...

Lorella Cuccarini, insegnante di danza di Amici 20, rivela il legame umano e professionale con Veronica Peparini e Alessandra Celentano ...La nuova professoressa di Ballo della scuola di Amici ha raccontato il suo nuovo impegno, la collaborazione nata con la De Filippi dopo il periodo che l'aveva vista al centro delle polemiche dopo la f ...