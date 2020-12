Lei è la figlia di una delle coppie della tv più amate e belle: notate la somiglianza con la mamma? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Occhi azzurro mare, capelli biondi, lineamenti del viso perfetto: questa magnifica ragazza è la figlia di una delle coppie più belle ed amate della tv. Bella e riservata. Di lei possiamo dire che ha 17 anni e che i suoi genitori, come immaginerete, sono una delle coppie più belle e più amate dello showbiz italiano. Osservandola L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Occhi azzurro mare, capelli biondi, lineamenti del viso perfetto: questa magnifica ragazza è ladi unapiùedtv. Bella e riservata. Di lei possiamo dire che ha 17 anni e che i suoi genitori, come immaginerete, sono unapiùe piùdello showbiz italiano. Osservandola L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

toglilacera : RT @gondra_one: figlia finge di studiare, figlino fa la spia e lei dalla stanza gli urla 'giuda eucariota!' - pm1025 : RT @Mara70024812: Sono sul divano che guardo BayYanlis mio marito si avvicina e mi chiede'Ma se dovessi trovartelo davanti in questo mome… - falconiofr : RT @gliInvisibili: ????IN TRASFERIMENTO???? È SOLO UNA CUCCIOLA! Canile di Mendicino (CS) Anche lei figlia dell'ignoranza?? buttata, tanto no… - xlokialmighty : @RaynOwO Aline è la figlia della console, che è pure lei un bel personaggio - Federic35509908 : @RCatuso A me non piacciono ??mia figlia insiste sempre per farmele...lei le sa fare bene,in una si è pure scritta Giulia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lei figlia una Bifamiliare del padre con appartamento in comodato alla figlia, lei può avere il Superbonus? la Repubblica Perché Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi sono nei guai

Beatrice di York e il marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi sono finiti nei guai: hanno violato o no le regole anti-Covid 19? Ecco cosa è successo a Londra ... Paese in lutto per il dentista che amava natura e sport

ARGENTA «Non so se “fighetto” sia il termine adatto per un quotidiano, ma mio papà era proprio così. E mi raccomando, ricordiamolo tutti con il sorriso». A parlare è Mara Meloncelli, figlia del conosc ... Beatrice di York e il marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi sono finiti nei guai: hanno violato o no le regole anti-Covid 19? Ecco cosa è successo a Londra ...ARGENTA «Non so se “fighetto” sia il termine adatto per un quotidiano, ma mio papà era proprio così. E mi raccomando, ricordiamolo tutti con il sorriso». A parlare è Mara Meloncelli, figlia del conosc ...