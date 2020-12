Le zampognate di Natale | contagiare la Gioia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grande successo per Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna ospiti del Teatro Verdi di Salerno con lo spettacolo “Fermarono i cieli”. Stasera alle ore 20, spazio al Jazz con il Trio di Salerno Di Olga Chieffi “Udii tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninne nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente;…..” (G.Pascoli) In un teatro Verdi vuoto, Peppe Servillo stavolta non esordisce con il suo abituale “Per prima cosa la buona creanza”, ma il momento e il luogo non apre al sorriso ed ecco che il gruppo di Ambrogio Sparagna, con il leader all’ organetto, zampogna, Erasmo Treglia, ciaramella, ghironda, torototela Marco Tomassi, alla zampogna e Marco Iamele, zampogna melodica, ciaramella, unitamente alla voce di Annarita Colaianni, viene annunciato come gli zampognari dinanzi alla grotta. Ma cos’è ...