Le 10 persone più importanti del 2020 per la scienza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Indubbiamente, questoè stato un anno molto diverso dal solito. Eppure, certe consuetudini non cambiano. Anzi, forse a maggior ragione hanno oggi più senso che mai: come sempre, Nature ha stilato la lista dei 10 personaggi scientifici piùdell’anno. Tanto, tantissimo spazio – e non poteva essere altrimenti – è stato dato alle personalità che si sono battute in prima linea per arginare la pandemia di Covid-19, da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore della World Health Organization (Who), a Kathrin Jansen, responsabile dei vaccini per Pfizer, passando per Zhang Yongshen, lo scienziato che per primo ha sequenziato il genoma di Sars-Cov-2. Ecco tutti i protagonisti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus (Immagine: Getty Images)Ad aprire la classifica troviamo Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore ...