Juventus Atalanta | le formazioni ufficiali | il rientro di Morata e la scelta su Gomez

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sonoledi, il match delle 18.30, in programma allo Stadium di Torino. Ritorna Alvarotra i titolari dopo la panchine della scorsa giornata a Genova. Gasperini convoca ma non schieradopo le vicissitudini degli ultimi giorni. Spazio a Malinovksi in totale fiducia dopo il gol su punizione della scorsa giornata.: le scelte dei due allenatori Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Bentancur;, Ronaldo. All. Pirlo. Leggi anche:, l’ex bomber bianconero: “Arthur? La Juve ha il nuovo Xavi” Gollini; Palomino,Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.