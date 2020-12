Inter-Napoli 0-0 | la diretta Conte con Gagliardini | Gattuso sceglie Demme

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - repubblica : Diretta Inter-Napoli 0-0 - Corriere : Inter-Napoli: Conte senza Vidal, in campo Lautaro-Lukaku Diretta 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Napoli, valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.Archiviata la bella vittoria in rimonta per 1-3 ottenuta contro il Cagliari, per l’Inter di Antonio Conte è il momento di scendere nuovamente in campo. Ad attendere i nerazzurri c’è il Napoli di ...