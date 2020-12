Inter, infortunio per Sanchez: ecco quanto starà fuori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà Lukaku-Lautaro la coppia d’attacco dell’Inter contro il Napoli dato che Alexis Sanchez è fuori per infortunio. La situazione Alexis Sanchez non sarà a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la sfida di questa sera contro il Napoli. Lo segnala Gazzetta dello Sport riportando che il cileno ha un problema all’adduttore che lo terrà fuori anche per il prossimo impegno dei nerazzurri contro lo Spezia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà Lukaku-Lautaro la coppia d’attacco dell’contro il Napoli dato che Alexisper. La situazione Alexisnon sarà a disposizione del tecnico dell’Antonio Conte per la sfida di questa sera contro il Napoli. Lo segnala Gazzetta dello Sport riportando che il cileno ha un problema all’adduttore che lo terràanche per il prossimo impegno dei nerazzurri contro lo Spezia. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | REPORT Risonanza magnetica per @kingarturo23 ?? - Alenize82 : @It_Tre Secondo me si va invece di luoghi comuni: gagliardini a me non piace ma gioca nell‘Inter, spinazzola ha tro… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Conte: 'Sanchez out! Vidal, zero rischi o sta fuori un mese. #Hakimi...' ? - SOSFanta : ?? FLASH - #Conte: 'Sanchez out! Vidal, zero rischi o sta fuori un mese. #Hakimi...' ? - WaltWhite2016 : Ecco all'Inter ce lo vedrei proprio bene... È odioso tanto quanto i nati dopo. Ancora ricordo il fallo fatto a… -