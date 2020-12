cronaca_news : I conti di Genovese. S’indaga sui prelievi da migliaia di euro - repubblica : I conti di Genovese. S’indaga sui prelievi da migliaia di euro [di Sandro De Riccardis] [aggiornamento delle 00:01] - repubblica : I conti di Genovese. S’indaga sui prelievi da migliaia di euro - msn_italia : I conti di Genovese. S’indaga sui prelievi da migliaia di euro - gebr_i : che è in Liguria e quelli si mangiano la focaccia genovese quindi fate voi i conti -

Ultime Notizie dalla rete : conti Genovese

la Repubblica

L’ha eletta la Cassazione con 186 voti contro Giorgio Fidelbo che ne ha avuti 133. Domani giura al Quirinale. Venerdì la Corte elegge il ...Restando in territorio genovese, nei presìdi della Asl3 fra il primo agosto ... il conto - in aggiornamento - è salito a 524 casi. Senza contare che, come in qualsiasi altro posto di lavoro, ci sono ...