(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Ilnon è ladella Raggi né di Zingaretti ma un fiume che lungo il suo percorso attraversa decine di comuni, oltre che la Capitale, e non si può affermare, come hanno fatto i consiglieri Leghisti Poggio e D’Intino, che il Comune disia distratto su questo argomento. Se lo stato del fiumeè quello che conosciamo, ciò è dovuto ad un malcostume diffuso e radicato”. Lo afferma David Di, delegato del Sindaco Montino alla Progettualità su e per il fiume, che ricorda che ai tavoli del Contratto di Fiumesi riuniscono per la prima volta tutti gli enti competenti e numerose associazioni di volontari, per pianificare e programmare delle azioni condivise volte a migliorare la qualità delle acque e delle sponde del ...

CorriereCitta : Fiumicino, Di Bianco-Calcaterra: ‘Il Tevere non è una discarica, tanti progetti per la tutela e la valorizzazione’ -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Bianco

QFiumicino.com

