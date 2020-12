Fiorentina-Sassuolo 1-1: traversa di Ribéry / LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il pareggio di Vlahovic i viola hanno fatto qualcosa in più in avanti e certo nel secondo tempo occorre una grande prestazione contro un Sassuolo molto in palla. Al 2' minuto i viola non ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il pareggio di Vlahovic i viola hanno fatto qualcosa in più in avanti e certo nel secondo tempo occorre una grande prestazione contro unmolto in palla. Al 2' minuto i viola non ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - acffiorentina : ??| 12’ Traore porta in vantaggio il Sassuolo Fiorentina ?? Sassuolo 0??-1?? #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaSassuolo #FIOvSAS - enzo_acca : RT @Bea_Mary84: Le prossime due, prima dello scontro diretto del 6 Gennaio contro il Milan, sono il Parma in trasferta e la Fiorentina in c… - Sport_Mediaset : Serie A, #FiorentinaSassuolo 1-1: #Vlahovic su rigore risponde a Traorè. #SportMediaset - Corentin_Info : ??Serie A?? #SerieATIM ??12ème journée?? 20h45 Juventus Turin 1-1 Atalanta Bergame Fiorentina 1-1 Sassuolo Genoa… -