Elisabetta Gregoraci, l'ultima mossa per Pierpaolo Pretelli. "Non me l'aspettavo…" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono mesi che si sente quasi solo parlar male di Elisabetta Gregoraci. La sua partecipazione al GF Vip 5 ha scaturito una valanga di considerazioni, critiche, indiscrezioni e fatto emergere personaggi piuttosto ambigui come Mino Magli. Nonostante tutto si tratta di una delle migliori concorrenti di questa edizione ed è stata molto apprezzata, persino dalla bellissima e dolce Ariadna Romero. Stiamo parlando della splendida e giovane ex compagna di Pierpaolo Pretelli, nonché madre del suo unico ed amatissimo figlio Leonardo. Ariadna Romero aveva già sorpreso il pubblico settimane addietro, quando durante una telefonata con l'ex fidanzato (tenutasi naturalmente nel confessionale del GF Vip) gli aveva detto di 'approvare' Elisabetta Gregoraci e la loro amicizia speciale.

