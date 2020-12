Dove vedere la partita tra Genoa e Milan in TV e streaming (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto pronto per Genoa – Milan, partita valida per la 12 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Genoa Milan: Sky o DAZN? La gara Genoa Milan del giorno 16 Dicembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45. Dove vedere Genoa Milan in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al mese. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto pronto pervalida per la 12 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 16 Dicembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al mese. ...

