Dove vedere Juventus – Atalanta streaming gratis alle ore 18:30 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Quale modo migliore per celebrare la mia centesima partita con la Juventus che segnare altri due gol per la squadra? Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questa cifra con la maglia della Vecchia Signora, ma indovinate un po’: sono già proiettato con la testa alle cento reti con la Juve. Fino alla fine!». Pensieri e parole postati sui social da Cristiano Ronaldo, 79 gol in bianconero: il meglio del meglio del meglio. Non c’è niente da fare, più ipotizzi che il fuoriclasse portoghese possa prendersi un giorno di pausa e più lui dimostra l’esatto contrario. E il bello è che CR7 lo fa con tutta la semplicità di questo mondo, suggerita da due rigori calciati nella maniera apparentemente più banale: tiri centrali, che qualsiasi portiere respingerebbe evitando di tuffarsi e invece ogni volta accade l’opposto. Quasi ogni volta, se Cristiano ha trasformato ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Quale modo migliore per celebrare la mia centesima partita con lache segnare altri due gol per la squadra? Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questa cifra con la maglia della Vecchia Signora, ma indovinate un po’: sono già proiettato con la testacento reti con la Juve. Fino alla fine!». Pensieri e parole postati sui social da Cristiano Ronaldo, 79 gol in bianconero: il meglio del meglio del meglio. Non c’è niente da fare, più ipotizzi che il fuoriclasse portoghese possa prendersi un giorno di pausa e più lui dimostra l’esatto contrario. E il bello è che CR7 lo fa con tutta la semplicità di questo mondo, suggerita da due rigori calciati nella maniera apparentemente più banale: tiri centrali, che qualsiasi portiere respingerebbe evitando di tuffarsi e invece ogni volta accade l’opposto. Quasi ogni volta, se Cristiano ha trasformato ...

RobertoBurioni : Uscendo dal clinical trial (dove gli allergici non erano inclusi) si cominciano a vedere effetti collaterali. In qu… - EremitaMancato : RT @Zeneizoide: Si divertono come matti. E noi glielo lasciamo fare. Curioso di vedere fin dove arriveranno loro e laggiente. ?? - SpaamIsBack : Austria. Il governo ha deciso che il giorno di Natale, massimo 10 adulti dentro casa. Il giorno 26, invece, massimo… - pacio1972 : #Roma-#Torino, precedenti, probabili formazioni e dove vedere la partita #ASRoma #RomaTorino #SerieA - zazoomblog : Inter-Napoli streaming e tv: dove vedere la 12a giornata di Serie A - #Inter-Napoli #streaming #vedere -