Delrio (PD): “Se vogliamo riaprire le scuole dobbiamo fare sacrificio in più” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Se vogliamo riaprire le scuole e prepararci al vaccino, dobbiamo fare qualche sacrificio in più. Va detto con chiarezza ai cittadini, agli imprenditori, ai lavoratori. Troppi ancora i contagi e troppe le vite perse, non numeri ma storie, affetti, vuoti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Selee prepararci al vaccino,qualchein più. Va detto con chiarezza ai cittadini, agli imprenditori, ai lavoratori. Troppi ancora i contagi e troppe le vite perse, non numeri ma storie, affetti, vuoti". L'articolo .

graziano_delrio : Se vogliamo riaprire le scuole e prepararci al vaccino, dobbiamo fare qualche sacrificio in più. Va detto con chiar… - graziano_delrio : Se vogliamo riaprire le scuole e prepararci al vaccino, dobbiamo fare qualche sacrificio in più. Va detto con chiar… - 16_opamp : RT @ladyrosmarino: Quindi? Vogliamo far accomodare DelRio e i Benetton in galera una volta x tutte???? ?? - ladyrosmarino : Quindi? Vogliamo far accomodare DelRio e i Benetton in galera una volta x tutte???? ?? - ladychef62 : @graziano_delrio Ma è impazzito? Il come è fondamentale che si fa presto a buttare i soldi nel nulla. Proprio qui i… -

Ultime Notizie dalla rete : Delrio vogliamo Graziano Delrio: "Caro Conte, devi avere umiltà" L'HuffPost Zingaretti non sa che cosa fare

Dietro al derby Renzi-Conte c'è una seconda debolezza, ed è la scomodissima posizione del Pd. I democratici sono il partito di riferimento delle cancellerie europee e non possono sgarrare dalle richie ...

Governo Conte news, oggi è sfida a due tra il Premier e Matteo Renzi

E' iniziata la verifica della maggioranza, ma la vera news sul governo Conte è che oggi il Premier dovrà scontrarsi con Matteo Renzi.

Dietro al derby Renzi-Conte c'è una seconda debolezza, ed è la scomodissima posizione del Pd. I democratici sono il partito di riferimento delle cancellerie europee e non possono sgarrare dalle richie ...E' iniziata la verifica della maggioranza, ma la vera news sul governo Conte è che oggi il Premier dovrà scontrarsi con Matteo Renzi.