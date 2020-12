Covid, ristori lombardi: 15mila imprese in fila (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dicembre 2020 - Sono più di 15mila i piccoli imprenditori lombardi che finora hanno chiesto alla Regione il contributo una tantum previsto a titolo di ristoro per l'inattività dovuta alle ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dicembre 2020 - Sono più dii piccoli imprenditoriche finora hanno chiesto alla Regione il contributo una tantum previsto a titolo di ristoro per l'inattività dovuta alle ...

Radio1Rai : Visto che #ristori sono calcolati anche su fatturati precedenti, chi si lamenta per loro insufficienza faccia anche… - GianlucaVasto : I quattro decreti Ristori sono considerabili come un unico, grande decreto, che a più riprese si è aggiornato ed es… - myrtamerlino : Vedere le piste da sci di fondo e le strade strapiene è pazzesco. Ma le cose sono due: o chiudi e ristori subito o… - Cappellin_R : @NicoTuscany1 In effetti noi (intendo un gruppo molto rappresentativo di molti PROFESSORI ORDINARI DI ECONOMIA dell… - DomeDellaValle : Il 'modello tedesco' lo voglio fare pure io... Ma con anche i ristori tedeschi però! #lariachetirala7 #lariachetira… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristori Covid, ristori lombardi: 15mila imprese in fila Il Giorno Coprifuoco, zone rosse e arancioni, ristori, spostamenti: cosa sappiamo oggi a 9 giorni dal Natale

Zona rossa natalizia e lockdown totale. Coprifuoco anticipato. Impossibilità di spostarsi da una regione all'altra, seppure gialle. Oggi può essere la giornata decisiva ...

Covid, il turismo crolla al -90% nelle città d’arte. Ma dal governo solo 3 mld

Già per quanto riguarda i ristori al settore ad Aprile aveva fatto molto discutere ... come lamentano tutti i principali operatori. Covid, la Spagna con il Plan de Horizonte prevede il lancio di oltre ...

Zona rossa natalizia e lockdown totale. Coprifuoco anticipato. Impossibilità di spostarsi da una regione all'altra, seppure gialle. Oggi può essere la giornata decisiva ...Già per quanto riguarda i ristori al settore ad Aprile aveva fatto molto discutere ... come lamentano tutti i principali operatori. Covid, la Spagna con il Plan de Horizonte prevede il lancio di oltre ...