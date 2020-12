CorSport: Inter-Napoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Contro l’Inter saranno quattro i cambi scelti da Gattuso rispetto alla gara con la Sampdoria. Con un’esclusione eccellente: Fabian Ruiz resterà in panchina, al suo posto ci sarà Demme. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il grande escluso della partita in programma oggi a San Siro con l’Inter sarà Fabian: squadra con Demme dal primo minuto, e dunque con un regista più classico”. Per il resto, in porta ci sarà Ospina. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, come detto, Demme regista e, con lui, Bakayoko e Zielinski, con il polacco che potrà garantire al Napoli il cambio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. In attacco Lozano, Mertens e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Contro l’saranno quattro i cambi scelti darispetto alla gara con la Sampdoria. Con un’esclusione eccellente:Ruiz resterà in panchina, al suo posto ci sarà. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il grande escluso della partita in programma oggi a San Siro con l’sarà: squadra condal primo minuto, e dunque con un regista più classico”. Per il resto, in porta ci sarà Ospina. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, come detto,regista e, con lui, Bakayoko e Zielinski, con il polacco che potrà garantire alil cambio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. In attacco, Mertens e ...

CorSport : #Inter, la scelta di #Zhang dopo il flop Champions: zero colpi, solo tagli ?? - napolista : CorSport: #InterNapoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare Quattro cambi rispetto alla Samp. In por… - CorSport : #Conte: «#Scudetto obbligatorio per l'#Inter? Sorrido...» - maurilioberetta : #Cassano choc, duro attacco ad #AntonioConte - infoitsport : CorSport - Contro l'Inter sicuri quattro cambi nell'undici titolare: dubbio a centrocampo -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Inter CorSport: Inter, vertice alla Pinetina. Zhang: «Continuare insieme per il bene dell'Inter IlNapolista CorSport: Inter-Napoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare

CorSport: Inter-Napoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare. 4 cambi rispetto alla Samp. In porta toccherà ad Ospina ... Corsport - Scudetto a tre

Su Corsport: "Scudetto a tre senza il Milan“. Benitez gioca il big match del Meazza da doppio ex. Rafa: Inter – Napoli test verità, per il titolo la Juve c’è sempre. “Pressione più forte su Conte. CorSport: Inter-Napoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare. 4 cambi rispetto alla Samp. In porta toccherà ad Ospina ...Su Corsport: "Scudetto a tre senza il Milan“. Benitez gioca il big match del Meazza da doppio ex. Rafa: Inter – Napoli test verità, per il titolo la Juve c’è sempre. “Pressione più forte su Conte.