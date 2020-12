Coronavirus | Johnson | “Festività? Situazione sta peggiorando | ma non cambieremo regole Però riflettete | un Natale più contenuto è più sicuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In un colloquio coi giornalisti, il primo ministro inglese, Boris, esclude nuove e più severe restrizioni per il periodo natalizio. “Lagenerale è purtroppo, peggiore e più impegnativa di quanto speravamo quando abbiamo stabilito le nuove concessioni per il periodo natalizio. Per questo, noi come Governo, chiediamo ai cittadini di riflettere a fondo sui giorni a venire e di provare a proteggere se stessi e gli altri”, ha dichiarato Boris. “Manteniamo le stesse leggi, ma vogliamo dare messaggio: unpiùsarà unpiùe unpiù breve sarà unpiù”, ha concluso il premier britannico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.