Campania, madre del defunto è positiva: scatta il panico per chi era al funerale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ottanta persone in isolamento dopo aver preso parte a un funerale. Motivo? La madre del defunto è risultata positiva al Covid. E’ accaduto a Rotondi, piccolo centro a cavallo tra le province di Avellino e Benevento. Ora 80 persone si trovano ora in isolamento come disposto dall’Asl di Avellino. La donna risultata positiva già da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ottanta persone in isolamento dopo aver preso parte a un. Motivo? Ladelè risultataal Covid. E’ accaduto a Rotondi, piccolo centro a cavallo tra le province di Avellino e Benevento. Ora 80 persone si trovano ora in isolamento come disposto dall’Asl di Avellino. La donna risultatagià da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

m_i_a_la_micia_ : @GiorgiaMeloni Vivo in Molise,mia madre in Campania e mia sorella in Emilia Romagna....e del fatto che questo Natal… -