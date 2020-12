Big tech senza pace, Spotify si riprende dopo il down: «Buone notizie. Va tutto bene e funziona» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) dopo i problemi registrati ieri da Google, anche Spotify, il gigante dello streaming musicale è stato oggi alle prese con un down alla sua piattaforma. Dalle 9 e mezza di questa mattina Spotify sta registrando un malfunzionamento su scala globale. Secondo il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono migliaia le lamentele arrivate all’azienda nata in Svezia con difficoltà ad ascoltare la musica e ad accedere anche al servizio di Spotify Web. Ma, dal suo profilo Twitter, SpotifyCares scrive che tutto è tornato nella norma: «Buone notizie. Va tutto bene e funziona». Su Twitter l’azienda ha invitato gli utenti che hanno ancora ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020)i problemi registrati ieri da Google, anche, il gigante dello streaming musicale è stato oggi alle prese con unalla sua piattaforma. Dalle 9 e mezza di questa mattinasta registrando un malmento su scala globale. Secondo il sitodetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono migliaia le lamentele arrivate all’azienda nata in Svezia con difficoltà ad ascoltare la musica e ad accedere anche al servizio diWeb. Ma, dal suo profilo Twitter,Cares scrive cheè tornato nella norma: «. Va». Su Twitter l’azienda ha invitato gli utenti che hanno ancora ...

