Beethoven | il genio che divenne icona pop a sua insaputa

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due secoli e mezzo e non sentirli. Nonostante il tempo che scorre inesorabile, Ludwig vanè un compositore che 250 anni dopo la sua nascita resta vivo e presente come nessun altro nella cultura di oggi. Non si tratta solo dell’influenza prettamente musicale che il compositore di Bonn ha avuto, e ha ancora, sulla scena artistica. L’ultimo esponente del classicismo viennese è infatti una figura imprescindibile nella produzione culturale che dal post-moderno procede con citazionismo costante. L’onnipresenza diè una caratteristica che molti suoi illustri colleghi non hanno conquistato. Bach ha perso appeal dopo essere stato etichettato come compositore démodé appena dopo la sua morte nel 1750 e Mozart - sepolto con un rito di terza classe senza la presenza di parenti e amici nel 1791– non rappresenta il prototipo di pop-star della ...