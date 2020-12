Antitrust | Italo | sempre agito in pieno rispetto norme a tutela consumatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) -conferma di aver, comeneldelledeie del mercato. Lo sottolinea, in una nota, la società in merito alla richiesta di informazioni ricevuta nella giornata di ieri dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed avente ad oggetto il presunto aumento dei prezzi registrati nel periodo natalizio. "L'Azienda, società interamente privata, a causa della seconda ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti emanati dal Governo, si è vista costretta ancora una volta, in un anno straordinario come quello in corso, a ridurre la propria offerta commerciale a 8 servizi giornalieri da fine ottobre a fronte di un calo della domanda che ha raggiunto picchi di oltre ...