2020 | il panettone è al pistacchio | ecco i migliori

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni anno si afferma una nuova tendenza in fatto di panettone artigianale, e questo verrà ricordato per l’anno del pistacchio. Google trend non mente, le ricerche di panettoni al pistacchio sono in crescita costante dal 2017, ma quest’anno si attende il picco: siamo nel mezzo di una pandemia e il focolaio è la Sicilia. La riprova? In impennata anche l’hashtag su Instagram e le ricerche per la ricetta da fare a casa, e con il Bimby. É tendenza.