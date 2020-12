Vecchie banconote da 50 mila lire | quanto valgono oggi?

(Di martedì 15 dicembre 2020) La lira italiana, oramai in disuso da quasi 20 anni, ossia da quando l’Euro ne ha preso il posto non è stata mai dimenticata, anzi sono ancora molticoloro che rimpiangono l’utilizzo della vecchia moneta, anche per motivazioni legate alla nostalgia. Alcuni esemplari die monete possono avere un valore anche tangibile che va oltre quello affettivo: un esempio è la 50che raffigura lo scultore Gian Lorenzo Bernini.vale? Questo esemplare di banconota infatti può raggiungere valori molto più elevati di quello nominale, a patto di entrare in possesso con la “serie” giusta: il modello Bernini infatti fu realizzato negli anni 80 in due versioni, mentre il terzo tipo, con leggere modifiche estetiche vide la luce nel 1993. Data la loro rarità, alcune serie di questa banconota ...

Ultime Notizie dalla rete : Vecchie banconote

Tecnoandroid

I collezionisti collezionano tantissime cose, come francobolli, vinili, libri, banconote, monete, oggettistica etnica. Per quanto riguarda le monete non si collezionano solo le lire o gli euro partico ...Le mille lire di Giuseppe Verdi: perchè valgono così tanto? - Le vecchie lire, da tempo non più utilizzabili per fare acquisti effettivi, trovano posto in fondo ai nostri cassetti e nelle tasche delle ...