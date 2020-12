Vaccino della Pfizer, c’è finalmente una data: l’Ema ne appurerà la sicurezza e l’efficacia il 21 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Quando arriverà questo primo ‘benedetto’ Vaccino in Italia, visto che non si parla d’altro, con una cadenza a tratti nauseante? Puntualmente ormai scontata anche la risposta: quando l’Ema darò il parere favorevole sulla distribuzione del Vaccino Pfizer-BionNTech. Dunque, quando darà l’ok l’Ema? Ecco, oggi finalmente qualcosa si è mosso, nel senso che si intravede una data all’orizzonte: il prossimo 21 dicembre. E’ stata proprio’Ema infatti a rendere noto che “Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp all’azienda, e in attesa dell’esito della sua valutazione, è stato infatti programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21 dicembre per concludere se possibile” sull’atteso via libera.In ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Quando arriverà questo primo ‘benedetto’in Italia, visto che non si parla d’altro, con una cadenza a tratti nauseante? Puntualmente ormai scontata anche la risposta: quandodarò il parere favorevole sulla distribuzione del-BionNTech. Dunque, quando darà l’ok? Ecco, oggiqualcosa si è mosso, nel senso che si intravede unaall’orizzonte: il prossimo 21. E’ stata proprio’Ema infatti a rendere noto che “Dopo avere ricevuto ieri sera i dati aggiuntivi richiesti dal Chmp all’azienda, e in attesa dell’esitosua valutazione, è stato infatti programmato un incontro eccezionale del Chmp per il 21per concludere se possibile” sull’atteso via libera.In ...

