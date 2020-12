Two Calls for Vajont_Restart – mostra online

Leggi su udine20

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’Associazione Culturale ETRARTE e il progetto Dolomiti Contemporanee inaugurano unaon-line che dà il via all’ultimo miglio di Twofor Vajont, un’importante iniziativa artistica iniziata nel 2014. Grazie alla Legge regionale del Friuli Venezia Giulia dedicata al riconoscimento della Memoria del Vajont, l’associazione udinese ha voluto sposare e sostenere questo progetto: una piattaforma di riflessione nel cuore del Vajont, incentrata sui concetti di rigenerazione e slancio e soprattutto aperta al mondo intero – non solo alle specifiche aree colpite il 9 ottobre del 1963.A partire da dicembre 2020, cliccando sulla pagina “Restart” di www.two.net si possono scoprire infatti i progetti finalisti del Concorso Artistico Internazionale Twofor Vajont, finora non visibili al pubblico.Nel 2021 – ...