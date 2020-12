Scomparso a causa del Covid | l’ultimo saluto a Cosimo dai colleghi della Trotta Bus

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Grande commozione per l’estremoColandrea, il 58enne autistabus stroncato daldopo una lotta durata un mese. La famiglia e ihanno voluto salutarlo per l’ultima volta presso il Deposito degli Autobus urbani in via Rivellini chefrequentava tutti i giorni avendo ormai 32 anni di servizio. L’omaggio a questo lavoratore esemplare, se certamente non ha lenito il dolorefamiglia, è stato comunque un grande gesto di affetto. Anche il Sindaco Clemente Mastella ha voluto testimoniare la partecipazioneCittà al dolore dei familiari ebus. Presente anche don Gaetano parroco dell’Addolorata. ...