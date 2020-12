Roma, rissa al Pincio: chiusa inchiesta. Fu una vendetta per un'altra lite in cui picchiarono anche un genitore (Di martedì 15 dicembre 2020) La procura dei minori chiude l'indagine per la maxi rissa al Pincio. Sono quattro i minorenni che rischiano di andare a processo per lesioni personali aggravate. Dall'inchiesta emerge... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 dicembre 2020) La procura dei minori chiude l'indagine per la maxial. Sono quattro i minorenni che rischiano di andare a processo per lesioni personali aggravate. Dall'emerge...

virginiaraggi : Ringrazio Prefettura e forze dell'ordine per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti alla rissa sulla ter… - portatemi_cibo : sto facendo un tema sulla rissa di Roma e ho cercato su twitter il giudizio delle persone per argomentare. Amo quest’app - SmettoVoglio : In realtà la rivalità tra Roma e Juve nasce proprio a #Testaccio ?? Una Roma gajarda je ne fece 5. E ce fu pure la r… - Notiziedi_it : Roma e la rissa al Pincio, proibire la violenza dei teppisti - fax222 : RT @Edera1977A: L'hanno chiamata 'moda tra ragazzi ' organizzare risse di massa perché 'ricongiungimento tra teste di cazzo' pareva brutto… -