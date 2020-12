Roma, Fonseca sorride: escluse lesioni per Kumbulla, Mancini torna in gruppo (Di martedì 15 dicembre 2020) Può sorridere il tecnico della Roma Paulo Fonseca che contro il Torino potrà contare su due elementi in difesa. Marash Kumbulla, uscito anzitempo dalla sfida del Dall’Ara contro il Bologna, ha svolto esami che hanno escluso lesioni. torna anche Gianluca Mancini che si è allenato in gruppo e sarà convocato giovedì sera per la sfida contro il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Puòre il tecnico dellaPauloche contro il Torino potrà contare su due elementi in difesa. Marash, uscito anzitempo dalla sfida del Dall’Ara contro il Bologna, ha svolto esami che hanno esclusoanche Gianlucache si è allenato ine sarà convocato giovedì sera per la sfida contro il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata di Serie A. SportFace.

mikesics : RT @sicssport: Gonzalo #Villar si sta imponendo come uno degli acquisti migliori della @OfficialASRoma @MicheleTossani ha stilato un profi… - sportface2016 : #Roma, due buone notizie per #Fonseca - RaiSport : #Roma: escluse lesioni per #Kumbulla #Fonseca recupera #Mancini che torna ad allenarsi in gruppo ??… - GianlucaFiori70 : @mignolodanese @GianlucaLengua @danielelozzi @RiccardoValoti @pino @Teleradiostereo Pensa..io ho la loro stessa opi… - ginolat76 : RT @GianlucaFiori70: Ennesimo show di @GianlucaLengua a Radio Radio..'Io sto con Franco Melli, e Friedkin ha salvato la Roma dal baratro..F… -