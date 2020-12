Roma, aspetta la ex sotto casa e le tende un agguato: lei si nasconde e chiede aiuto (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stato arrestato lo stalker recidivo che ieri nel tardo pomeriggio ha teso l’ennesimo agguato all’ex fidanzata. L’uomo ha bussato insistentemente alla porta della sua ex, poi ha finto di allontanarsi dal condominio di via Vacuna, zona Tiburtina, nascondendosi nell’androne e aspettando che la ragazza uscisse allo scoperto. Quando la vittima è scesa dall’appartamento, lo stalker le è saltato addosso, tentando di aggredirla. I fatti E’ la brutta storia vissuta, nel tardo pomeriggio di ieri, da una ragazza umbra di 38 anni, originaria di Umbertide (PG) da tempo domiciliata a Roma per motivi di lavoro, che è riuscita ad eludere il tentativo di aggressione rifugiandosi nell’ascensore, da dove ha chiamato il “112” per chiedere aiuto. All’arrivo delle pattuglie della Stazione Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stato arrestato lo stalker recidivo che ieri nel tardo pomeriggio ha teso l’ennesimoall’ex fidanzata. L’uomo ha bussato insistentemente alla porta della sua ex, poi ha finto di allontanarsi dal condominio di via Vacuna, zona Tiburtina,ndosi nell’androne endo che la ragazza uscisse allo scoperto. Quando la vittima è scesa dall’appartamento, lo stalker le è saltato addosso, tentando di aggredirla. I fatti E’ la brutta storia vissuta, nel tardo pomeriggio di ieri, da una ragazza umbra di 38 anni, originaria di Umbertide (PG) da tempo domiciliata aper motivi di lavoro, che è riuscita ad eludere il tentativo di aggressione rifugiandosi nell’ascensore, da dove ha chiamato il “112” perre. All’arrivo delle pattuglie della Stazione Carabinieri ...

