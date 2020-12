Renzi vuole staccare la spina a Conte ma forse si accontenta di un ministero

(Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra la delegazione di Italia Viva e il premier. Sul tavolo c'è la minaccia di far cadere il governo. E la possibilità che tutto finisca con una poltrona in più

Prima giornata della verifica di governo voluta da Giuseppe Conte per uscire dallo stallo. Il premier ha scelto di consultare tutte le delegazioni ...Renzi, il solo che critica il premier, incassa l’azzeramento del Piano e forse un ministro in più. Ma non può tirare troppo la corda per non farla spezzare. Il Partito democratico chiede un mini rimpa ...