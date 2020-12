Renzi | ' A Conte darò documento | Iv pronta a lasciare le poltrone'

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Conte

Conte media, ma non si vede ancora il punto di caduta. "Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone, all'incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, ...“Smettiamo di dare la colpa ai cittadini. Se dici ai cittadini che possono andare nei negozi del centro ma non nei centri commerciali o nei musei, i cittadini rispettano le leggi e vanno in centro”. L ...