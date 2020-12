Recovery: Rosato, 'Conte non può decidere da solo' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il nostro auspicio è di fare bene le cose e sicuramente per fare bene le cose la prima questione è che queste 10 Finanziarie che abbiamo da spendere, vengano spese con criterio e con giudizio. E con una collegialità di scelte: Conte non può decidere da solo". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Il mio dispiacere è che gli altri partiti non abbiano obiezioni su questo. Se loro pensano di poter appaltare la loro funzione politica a Conte, noi non siamo d'accordo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il nostro auspicio è di fare bene le cose e sicuramente per fare bene le cose la prima questione è che queste 10 Finanziarie che abbiamo da spendere, vengano spese con criterio e con giudizio. E con una collegialità di scelte:non puòda". Lo dice Ettoredi Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Il mio dispiacere è che gli altri partiti non abbiano obiezioni su questo. Se loro pensano di poter appaltare la loro funzione politica a, noi non siamo d'accordo".

ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - Ettore_Rosato : La crisi corre con le gambe di Conte, non quelle di Italia Viva. Abbiamo stoppato un’operazione molto pericolosa pe… - Ettore_Rosato : Qualche considerazione su Recovery, Consiglio dei Ministri e Presidente Conte. #lariachetira - zazoomblog : Recovery: Rosato Conte non può decidere da solo - #Recovery: #Rosato #Conte #decidere - TV7Benevento : Recovery: Rosato, 'Conte non può decidere da solo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Rosato Recovery: Rosato, 'Conte non può decidere da solo' Il Tempo Recovery: Rosato, 'Conte non può decidere da solo'

Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Il mio dispiacere è che gli altri partiti non abbiano obiezioni su questo. Se loro pensano di poter appaltare la loro funzione ... Governo, Rosato a Radio 24: “Ora risposte, no a commissariamento ministri”

"Ora attendiamo risposte da Giuseppe Conte, non lavoriamo per far cadere il governo ma non si possono commissariare i ministri per far decidere a 6 top manager sulle risorse per il Recovery plan". Lo ... Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. "Il mio dispiacere è che gli altri partiti non abbiano obiezioni su questo. Se loro pensano di poter appaltare la loro funzione ..."Ora attendiamo risposte da Giuseppe Conte, non lavoriamo per far cadere il governo ma non si possono commissariare i ministri per far decidere a 6 top manager sulle risorse per il Recovery plan". Lo ...