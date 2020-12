Primarie Torino 2021 | Laus | “Nessun incarico in cambio agli sconfitti”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Interviene sullein vista di201 il senatore del Partito Democratico Maurocommentando gli ultimi sviluppi dello strumento che dovrà portare a individuare il candidato sindaco del centrosinistra e per cui spuntano sempre nuovi nomi. Un “affollamento” che per il parlamentare Dem è positivo: “Mi ha entusiasmato registrare un ritrovato interesse verso le elezionidi coalizione da parte di esponenti del mio partito che cullano l’ambizione di guidare il Comune didal. È uno slancio che fa segnare punti alla partecipazione e non alla mera competizione, come alcuni commentatori invece temono”. Tuttavia l’ex presidente del consiglio regionale pone una cola alla candidatura: “Per mettere al sicuro un principio di democrazia ...