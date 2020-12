Ostia | condannato ai domiciliari a spasso per il centro | in manette 32enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, undel Cile è stato arrestato dagli agenti del reparto prevenzione crimini Campania. L’uomo,agli arresti, si trovava invece aper ildi, in piazzale Lorenzo Gasparri. Ilè stato così tratto in arresto per il reato di evasione e condotto in carcere. su Il Corriere della Città.